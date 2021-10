“La perla del lago” Fatima Trotta, il sorriso napoletano che incanta le Alpi – FOTO

Fatima Trotta è in una location incantevole tra le montagne lombarde e ha regalato ai suoi fan due scatti in cui spicca il suo dolce sorriso

L’attrice Fatima Trotta è tra le montagne lombarde. Per la gioia dei suoi tantissimi fan l’artista napoletana ha condiviso degli scatti nei quali il suo sorriso illumina il panorama che la circonda.

La conduttrice televisiva dal 22 settembre scorso conduce un nuovo programma comico di Italia 1 insieme a Francesco Mandelli, chiamato “Honoulu“. Gli ascolti per il momento non stanno premiando la trasmissione della Mediaset anche perché su Canale 5 è in programmazione l’ amata serie con Giuseppe Zeno e Anna Valle, “Luce dei tuoi occhi“, che sta ottenendo un ottimo share.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Siete identiche” Laura Pausini è irresistibile in mezzo agli animali selvatici – VIDEO

Fatima Trotta, le foto sul Lago di Como

View this post on Instagram Un post condiviso da 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 (@fatimatrottaofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, quando l’allenamento è sexy: curve spaziali in mostra – VIDEO

La Trotta si è lasciata ritrarre in mezzo alla beatitudine delle montagne comasche sull’incantevole di Como nella ridente cittadina di Bellagio. L’attrice partenopea affascina per la sua bellezza nonostante non indossi abiti eleganti. Infatti Fatima è vestita in modo decisamente casual con dei comodi pantaloni neri, una calda felpa grigia e un pratico zainetto.

Probabilmente queste foto sono il risultato di una piccola pausa che la conduttrice si è presa dai suoi impegni lavorativi. Negli scatti il vero protagonista è senza dubbio il suo dolce sorriso che ha lasciato i fan a bocca aperta. È amata infatti dal pubblico non solo campano per la sua semplicità e la simpatia innata che la accompagna.

Per la Trotta sembra essere questo un momento felice non solo da un punto di vista professionale ma anche per quanto riguarda la sfera privata. Dal 2016 infatti è felicemente sposata con Luigi De Falco, comico televisivo di “Made in Sud“, trasmissione di cui lei è stata la storica conduttrice insieme a Gigi e Ross.

Una coppia sempre più affiatata che non perde occasione di mostrare tutto il proprio amore attraverso i social network dove appaiono sempre più innamorati e felici.