“GF Vip”, il web si scaglia contro Lulù: il gesto che ha fatto discutere

Lulù è sicuramente una delle tre Principesse che sta facendo più discutere nella casa del GF Vip: quanto accaduto negli ultimi giorni ha lasciato tutti perplessi

Lulù è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip. Appena entrata nella casa, si è avvicinata molto a Manuel Bortuzzo e i due hanno stretto un rapporto di amicizia. Alfonso Signorini, durante una delle prime puntate del programma, ha incoraggiato i due ad approfondire questo rapporto e provare ad arrivare fino in fondo. Così dopo pochi giorni è scattato il primo bacio, ma le cose tra di loro non stanno proseguendo nel modo in cui tutti si aspettavano: al contrario, Manuel non sembra molto preso.

GF Vip, Lulu criticata dal web: “Non può continuare così”

Lulu invece sembra molto presa da lui e continua a gravitargli attorno. Venerdì è tornato Aldo Montano nella casa, concorrente al quale Manuel si è affezionato molto e lui aveva messo in chiaro di voler dormire di nuovo con il suo amico. Nonostante questo, Lulu dopo la puntata si è infilata nel letto con Manuel e ha cominciato a lamentarsi per la vera prima volta con lui perché non le da abbastanza attenzioni. Successivamente, Manuel ha deciso di andare fuori in giardino a parlare con Aldo, e lei lo ha seguito con lo spazzolino in bocca per controllare con chi stesse parlando. “Se un uomo si comportasse così con una donna, si griderebbe all’ossessione e allo stalking, non si parlerebbe di tenerezza come fanno nel programma“.

Manuel sembra davvero stanco di questo rapporto ma tutti si chiedono come mai non abbia ancora ammesso questo a Lulù. Il web non ha dubbi: questo rapporto non avrà vita lunga.