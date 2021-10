Antonella Mosetti ha folgorato il web con uno scatto bollente. Indosso un vestitino cortissimo, le sue curve alzano la temperatura.

Tripudio di like e commenti. Questo l’effetto di Antonella Mosetti sul popolo del web incantato da ogni scatto condiviso dalla showgirl romana, seguita su Instagram da 683 mila follower.

Curve sbalorditive e carisma innato, anno dopo anno ha conquistato il grande pubblico conducendo programmi di successo e prendendo parte a reality del calibro del “Grande Fratello Vip”. Classe 1975, accanto alla carriera sugli schermi è diventata molto nota sui social dove racconta le sue giornate scandite tra impegni professionali e attimi spensierati. In particolare a catturare l’attenzione di tutti sono le sue foto bollenti in cui sfoggia look irresistibili che scoprono il suo lato più sensuale.

Sempre in forma smagliante, anche nell’ultimo post si è mostrata pazzesca facendo sognare tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Barbara D’Urso si accende: lite sbalorditiva con il suo compagno. Il retroscena

Antonella Mosetti irresistibile: look bollente, fan in tilt

Per vedere il look bollente di Antonella Mosetti, vai su Successivo