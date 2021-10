Michelle Hunziker conquista Instagram in compagnia di un’amica molto famosa. La coppia esplosiva emoziona il web: momenti di pura bellezza

Sono due talenti di ineguagliabile livello nel loro campo, accomunate dalla bellezza sopra le righe e dalla personalità solare che travolge il loro pubblico. Stiamo parlando di una delle conduttrici più amate della televisione italiana, Michelle Hunziker, accompagnata dall’amica Serena Autieri, attrice trasversale dotata di una splendida voce.

Quasi coetanee, hanno in comune la notorietà, che le costringe a dividersi tra i numerosi impegni professionali e la vita privata, in entrambi i casi caratterizzata dalla semplicità. Condividono la passione per la montagna, che le porta a ritagliarsi del tempo libero per piccole fughe di relax, accompagnate delle loro figlie della stessa età.

L’unione della loro amicizia, che in pochi conoscono, è forte e sincera, tanto da aver creato un legame tra le due famiglie, che trascorrono molto tempo insieme. L’ultimo post pubblicato dalla conduttrice lo dimostra, che dedica all’amica in una dolce dichiarazione. Le immagini che le ritraggono una accanto all’altra incantano il web della loro magnifica bellezza, per l’emozione dei fan su Instagram.

Michelle Hunziker e Serena Autieri: favolose

Servono poche parole a Michelle Hunziker per descrivere il valore del rapporto che la unisce a Serena Autieri, condivise su Instagram nelle ultime immagini pubblicate in compagnia dell’amica: “Pochi momenti rubati ai rispettivi impegni… ma quanto sono preziosi“.

La gioia che condividono nel trascorrere del tempo insieme è evidente nei loro sorrisi splendenti, che trasmettono serenità e pace allo spettatore, colpito anche da un altro aspetto. Componente immancabile nei loro scatti è ovviamente la meravigliosa bellezza che accomuna le due amiche, quanto mai incantevoli in questa occasione. La loro spontaneità non influenza l’effetto esercitato dal loro fascino, reso ancora di più evidente dai look casual indossati.

Semplici ma femminili, indossano entrambe un outfit comodo ma chic: la conduttrice sceglie i pantaloni svasati nella tonalità del giallo, abbinati a una classica camicia azzurra, mentre l’attrice sfoggia un totale white, con pantaloni aderenti e la camicia dai dettagli di piume dorate.

Si lasciano ritrarre di spalle in una location naturale da sogno, lasciando gli utenti senza parole ad ammirare la loro statuaria silhouette: “Non so chi guardare“, “Stupende“, “Meraviglie“.