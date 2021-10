Raffaella Fico esagerata al “Gf Vip”: tubino aderente e seno che esplode. Panorama da infarto – VIDEO

Raffaella Fico e il balletto scatenato al “Gf Vip”: il tubino nero mette in evidenza le forme sensuali della showgirl. É record di likes per lei

La scorsa puntata del “Gf Vip” ha permesso a Raffaella Fico di vivere delle intense emozioni. La showgirl ha infatti ricevuto la visita del fidanzato Piero Neri, che ha deciso di entrare nella casa per rassicurarla in merito ad alcune voci diffuse dai siti di gossip. La modella, nel vederlo, si è lasciata travolgere dai propri sentimenti e dalla passione.

I due hanno confermato le promesse fatte in precedenza e si sono dichiarati innamoratissimi l’uno dell’altra. Il percorso della Fico, alla luce di questo incontro, non potrebbe procedere in modo migliore. Soltanto pochi istanti fa, nella sua pagina di Instagram è apparso un video in cui Raffaella balla sensuale e scatenata: la visuale è da infarto.

Raffaella Fico esagerata al “Gf Vip”: tubino aderente e seno che esplode – VIDEO

