Stefania Orlando ha stupito tutti con una versione inaspettata. La somiglianza con una star ha lasciato i fan senza parole. Incredibile.

Biondissima, curve mozzafiato, fascino intramontabile. Stefania Orlano ha conquistato nel tempo il grande pubblico grazie al suo talento innato e alla sua bellezza stratosferica.

Modella, showgirl, conduttrice, presentatrice, cantante, anno dopo anno ha raggiunto grandi traguardi che l’hanno portata alla grande notorietà consacrata dalla sua partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, in cui la sua personalità è emersa incantando tutti.

Dopo questo importante impegno in estate si è dedicata al riposo trascorrendo le vacanze al fianco del compagno, per poi tornare sugli schermi con l’inizio della nuova stagione. A catturare l’attenzione in particolare il suo ingresso a “Tale e quale show 2021”, in cui si è distinta con un’esibizione incredibile che l’ha vista interpretare Mina cantando “L’importante è finire”, brano scritto da Malgioglio, tra i giurati.

L’esibizione è stata molto apprezzata tanto da scatenare una standing ovation. A stupire oltre alle sue doti sul palco la somiglianza pazzesca con la famosa cantante.

Stefania Orlando somiglianza incredibile con Mina: fan stupiti

