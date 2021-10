“Uomini e Donne”, anticipazioni 4 ottobre: la furia di Maria De Filippi

Primo appuntamento della settimana complicato per Maria De Filippi: la conduttrice dovrà cacciare uno dei suoi tronisti per qualcosa di sbagliato che ha fatto

Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi più seguito della fascia pomeridiana della televisione italiana. Sicuramente è una delle puntate più attese di questa stagione: pare infatti che domani vedremo la conduttrice perdere le staffe con uno dei tronisti del programma, rimproverarlo e poi cacciarlo via. È un momento che stanno aspettando tutti. Cosa ha fatto di così tanto sconvolgente da far arrabbiare Maria? Be’, scopriamolo subito insieme.

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Joele aveva tutte le carte in regola per diventare uno dei tronisti più amati di questa edizione del programma, ma chiaramente non sarà così. Nella scorsa puntata, mentre ballava con una ragazza, le ha rivelato di averle mandato una richiesta d’amicizia su Instagram tramite un suo amico, così che possono cominciare a parlare in privato senza che il pubblico e la redazione lo sappia. Ciò che non sapeva lui, invece, è che anche durante il momento del ballo, la redazione ha modo di sentire quello che i presenti in studio si dicono, dunque non hanno mai davvero un momento di privacy. Infatti Maria nella puntata di domani rivelerà proprio questo al tronista, gli dirà che sanno quello che ha detto, faranno vedere quel momento e successivamente lo caccerà via dal programma per sempre.

Il programma ha delle regole su cui non può proprio sorvolare: i tronisti e i corteggiatori possono conoscersi come vogliono, ma tutto deve avvenire davanti allo sguardo attento delle telecamere e in particolar modo del pubblico da casa.