Anna Tatangelo, scollatura micidiale in sala prove: il dettaglio che accende – FOTO

Anna Tatangelo scatenata tra un impegno e l’altro e dalla sensualità sempre esplosiva, la cantante mette in mostra il consueto decolletè.

Non si ferma mai Anna Tatangelo, che ha ricaricato le batterie in estate riposandosi durante le vacanze e adesso è davvero molto presa tra un impegno e l’altro, ma in splendida forma.

Ieri sera, la cantante ciociara si è esibita in concerto in Sicilia, per poi ripartire subito, la mattina, alla volta di Roma. La aspettano infatti le prove di ‘All Together Now‘, per un’altra stagione che si preannuncia molto intensa.

Anna che stiamo vedendo in televisione anche con il nuovo programma ‘Scene da un Matrimonio‘, per il quale ha ricevuto già moltissimi complimenti. A sua volta, la Tatangelo nelle stories di Instagram, a fine concerto, prima di dare la buonanotte ai suoi fan, ci ha tenuto a ringraziare tutti per le parole bellissime che i fan hanno speso per lei.

A proposito delle stories di Instagram, per i followers più accaniti di Anna sono sempre un’occasione per ammirarla al suo meglio, seducente come sempre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Uomini e Donne” anticipazioni 5 ottobre: volano schiaffi in studio

Anna Tatangelo, la camicetta non contiene il lato A: la visione dall’alto lascia di stucco

SE VUOI VEDERE LA FOTO DI ANNA, VAI SU SUCCESSIVO