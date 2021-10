Federica Pellegrini risponde alle domande dei follower su Instagram. Tra tante cose non sfugge proprio quella

Una carriera agonistica da numeri uno, tante medaglie portate a casa e dopo tanti trionfi l’addio ufficiale al nuoto agonistico a seguito delle ultime Olimpiadi. Parliamo di Federica Pellegrini, la nuotatrice azzurra da record.

Veneta, classe 1988, ha capito che il 2021 era il momento per dire addio all’agonismo ma non al nuoto. Ma per lei ci sono tante nuove e avvincenti esperienze, in tv e non solo. Il mondo di Instagram la ama e di certo lei ne è la regina incontrastata.

NON PERDERTI ANCHE — > Costanza Caracciolo, la ceretta proprio lì e sotto la doccia … spettacolo vietatissimo – FOTO

Federica Pellegrini e la collega, la verità

PER VEDERE LA FOTO FEDERICA PELLEGRINI VAI SU SUCCESSIVO