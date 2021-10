Aurora Ramazzotti, su Instagram il prima e il dopo. Occhi tutti puntati su di lei: ecco cosa succede nella Capitale

Tutto pronto questa sera per il grande debutto di Aurora Ramazzotti su Italia 1. La giovane presentatrice condurrà, insieme ad Alvin, “Mystery Land”, il nuovissimo programma Mediaset dedicato a tutti quei fenomeni che, secondo la scienza, non hanno ancora una spiegazione.

Aurora Ramazzotti e la domenica romana: il prima e il dopo

Domenica di riposo e di relax per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle si trova nella Capitale perché è stata impegnata con le registrazioni di “Mystery Land”. Ormai si è giunti alle battute finali ed ecco che la piccola di casa Ramazzotti ne approfitta per rilassarsi e fare un po’ la turista.

Prima una bella dormita con la sveglia tardissimo. Aurora, nelle sue Instagram Stories, ci regala un selfie allo specchio appena alzata. “12:49 Domenica: voglia de fa ncaz*” scrive a corredo dello scatto che la mostra come mamma l’ha fatta. Capelli un po’ scompigliati, viso ancora assonnato ed un pigiamino con maglietta a maniche corte bianca e pantaloncini azzurri con disegnati degli avocado.

Basta poco però alla giovane per rimettersi in sesto e mostrare la sua infinita bellezza. Fa un giro per la città eterna la Ramazzotti e ci regala qualche scatto particolare. Alcuni nomi di strade fino al selfie affianco a Vittorio Sgarbi. Si tratta di un murales che la figlia della Hunziker ha beccato per strada e non ha resistito a fare una foto.

Il cambiamento rispetto a prima è evidente. Aurora ha sistemato i capelli che ora sono a modo e le accarezzano il viso con leggere onde, ha aggiunto un po’ di trucco che la illumina e ha cambiato decisamente outfit. Magliettina nera molto scollata, pantaloni bianchi, scarponcini neri e pochette dello stesso colore a tracolla.

La Ramazzotti ha scelto un trucco molto leggero sul tono del rosa, per gli occhi e le labbra, aggiunto un po’ di luminosità in viso e messo gli orecchini. Il cambiamento è evidente rispetto a prima ma senza eccessivi sconvolgimenti. Ancora una volta la figlia di Eros dimostra di essere una ragazza come tante.