Foto impressionanti: brasiliani cercano cibo tra carcasse di animali

Le immagini mostrano il nuovo volto del Brasile: piegato dall’aumento dell’inflazione il Paese è sull’orlo di una crisi umanitaria senza precedenti.

Nuove foto e video condivise sui social media mostrano il terribile volto del Brasile. Le immagini che ultimamente popolano i principali social networks sono emblema di una popolazione sull’orlo di una crisi umanitaria senza precedenti. Piegato dalla sfida pandemica, l’ampio Paese sudamericano è tra i più colpiti dal coronavirus; ma oltre alla pandemia, anche l’inflazione è complice dell’impressionante situazione in cui versa oggi lo Stato del Sud America. La crisi economica innescata dal Covid-19 sta lentamente stritolando il Paese e la morsa si stringe ancora di più con il recente allarme inflazionistico.

“A dor da fome” This is the Bolsonaro government, the federal government of Brazil. Leftover bones from markets, which went to waste, is what people are going after to try to eat pic.twitter.com/ClHy6NoAKN

— P Roberto (@proberto13144) September 29, 2021