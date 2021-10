“Chiamate un’ambulanza” Silvia Toffanin e la FOTO che ti lascia senza fiato…Serve un medico…

La Toffanin appare sempre più bella, ieri pomeriggio a Verissimo indossava un abito rosso davvero impressionante

Silvia Toffanin è bellissima a Verissimo, sfoggia sempre outfit molto raffinati ed eleganti. Ieri nella puntata domenica di Verissimo indossava un abito rosso davvero meraviglioso. Quest’anno la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha raddoppiato con Verissimo, va in onda due volte alla settimana. Non solo più il sabato quindi ma anche la domenica. Un chiaro segnale del successo che ha il programma e la sua conduzione sempre molto materna e impeccabile.

Silvia Toffanin è lei la regina di canale 5 quest’anno

A quanto pare lady Berlusconi ha ottenuto il dominio di canale 5, è lei la regina della rete quest’anno non più Barbara D’Urso. L’anno scorso vero fine stagione, la D’Urso si era ritrovata a veder chiudere in anticipo alcuni dei suoi programmi, che non hanno riaperto per questa stagione. Si parla di Live non è la D’Urso in onda in sabato sera e Domenica Live in onda chiaramente la domenica. Quest’anno ne conduce solo uno Pomeriggio 5 dal lunedì al venerdì per un’ora. Le è stato ridotto il numero di programmi e l’orario.

Inoltre anche il formato del programma è completamente cambiato, ha acquisito un tono più serio e giornalistico senza più tutto quel trash e gli opinionisti senza senso. Mentre la D’Urso va in una angolo, a prendere la scena è la compagna di Pier Silvio che i è aggiudicata la fascia domenicale di canale 5 dalle 16.30 con il suo programma Verissimo, che è molto seguito e apprezzato. Sono sempre molte le storie di vita raccontate in questo programma, con la particolare sensibilità di Silvia che non esita a commuoversi quando si trattano argomenti delicati. La sua umanità e la sua maternità nell’affrontare alcuni temi e alcuni personaggi, è davvero unica.

Il pubblico la ama, ecco cosa scrivono sotto le sue foto:“Sei una ragazza speciale, bellissima, tenera e dolce sei semplicemente bella dentro e fuori” e ancora “Grazie a te per ogni giorno che ci offri per la tua presenza straordinaria sei l’unica Silvia in Italia che può fare questo”. L’amore del pubblico verso Silvia è infinito, perché è in grado di arrivare al cuore della gente.