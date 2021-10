Filippa Lagerback ha paralizzato il web con uno scatto irresistibile. I fan sono rimasti senza fiato davanti a questa visione paradisiaca.

Curve roventi, fascino intramontabile, personalità travolgente. Filippa Lagerback ha conquistato anno dopo anno il grande pubblico distinguendosi con la sua bellezza irresistibile e il suo talento innato.

Nata a Stoccolma nel 1973, è diventata conosciuta in Italia a seguito della pubblicità della birra Peroni per poi debuttare nel mondo dello spettacolo come modella, showgirl e conduttrice, entrando nel 2015 nel format di “Che tempo che fa” al fianco di Fabio Fazio.

Oltre ai suoi successi professionali, negli anni ha catturato l’attenzione in merito alla sua relazione con Daniele Bossari, innamoratosi di lei a seguito della visione dello spot della Peroni. Dalla prima visione della pubblicità ha sentito il desiderio di sposarla, forse influenzato dal fatto che la modella svizzera indossasse nello spot un abito da sposa.

I due sono uniti da vent’anni da un amore profondo e hanno dato alla luce Stella, oggi 18enne. Sul seguitissimo profilo Instagram della conduttrice non mancano scatti al fianco della sua splendida famiglia, oltre a foto dai momenti sul set. Proprio l’ultimo post apparso sul feed ha mostrato il suo lato più sensuale, lasciando tutti senza fiato.

Filippa Lagerback senza maglietta: la visione fa sognare

