Alessandra Amoroso, la confessione inaspettata ai fans: “La realtà è proprio questa” – FOTO

Alessandra Amoroso si apre ai fans svelando un retroscena tenuto nascosto per tanti anni e lo fa nel modo più curioso.

Tornata con i capelli corti, Alessandra Amoroso ha dimostrato di essere un’artista completa, capace di portare brani estivi perfetti per ballare in spiaggia o comunque per godersi attimi spensierati e al contempo brani che fanno innamorare o che accompagnano – al contrario – i momenti più difficili della vita.

Insomma, da 13 anni la Amoroso non si è mai fermata per la gioia di quei fans che la seguono non solo sui social – dove manifestano affetto e stima – ma anche ai concerti che sono sempre sold out. Visto il clima caloroso presente sotto ogni suo post, la cantante ha deciso di fare una confessione ai fans, in un modo tutto suo.

Alessandra Amoroso, più schietta che mai: “La realtà è proprio questa”

“Ecco qui le mie due anime. Pensate che dopo 13 anni hanno capito che valeva la pena incontrarsi e conoscersi… vanno anche d’accordo!” questa è una parte del lungo post scritto dalla Amoroso per i suoi fans. La foto svela proprio queste due anime: sportivo da un lato e dolce dall’altro. Abito corto verde militare con tanto di anfibi neri che stuzzica l’occhio di chiunque la guardi.

E poi sulla destra in abito lungo, rosa e senza maniche che le sta parimenti bene: ricco di piume per un’immagine sicuramente più dolce rispetto a quella di sinistra. “Non c’è bisogno di sdrammatizzare quando la realtà è proprio questa. Due anime che facevano fatica a riconoscersi ma che con duro lavoro alla fine ci sono riuscite”. Una nuova fase per Alessandra Amoroso che ama condividerla con i fans che sono rimasti a loro volta piacevolmente colpiti.

“13 anni di puro amore. grata alla vita per avermi fatto incontrare una persona come te ❤️

altri 100 così” la dedica di una fan, un pensiero condiviso dalla community composta da utenti appassionati della musica di Alessandra e tantissimi fans club.