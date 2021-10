Maria De Filippi ha smascherato Gemma Galgani durante l’ultima puntata di Uomini e Donne: ha mandato in onda dei filmati che hanno scatenato il panico

Panico durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Sembra essere arrivato il momento in cui tutti vengono smascherati nel famoso programma di Maria De Filippi, a partire da uno degli uomini con cui è uscita Gemma Galgani. La conduttrice ha mostrato dei messaggi in cui il cavaliere scrive a qualcuno, lamentandosi del fatto che Gemma gli aveva chiesto di uscire. Successivamente, è scoppiata una lite tra Gemma e Tina Cipollari: quest’ultima l’ha accusata di aver mentito su una cosa e Maria ha deciso di recuperare i filmati.

Maria De Filippi smaschera Gemma Galgani durante l’ultima puntata di Uomini e Donne

Durante la scorsa puntata, Gemma Galgani, parlando di una sua vecchia frequentazione con Biagio, ha sostenuto di non averlo mai baciato. Tina la ricordava diversamente e così oggi Maria ha deciso di mostrare i video delle vecchie puntate: sono stati mandati in onda alcuni sprazzi in cui Gemma parlava della sua storia con Biagio, dicendo di aver scambiato con lui dei baci appassionati. Gemma si è giustificata dicendo di aver dimenticato tutto, mentre Isabella ha accusato Gemma di essersi messa d’accordo con Biagio, perché lui non l’ha contraddetta durante l’ultima puntata. Anche Gianni Sperti, che è sempre stato molto carino con Gemma, non si è fidato affatto della sua buona fede e ha notato qualcosa di strano nella sua versione. Biagio, invece, ha detto che lo ricordava e che non l’ha contraddetta perché anche lui pensava di essersi confuso e di ricordare male.

Tina ha perso totalmente il controllo: anche lei si è ritrovata d’accordo con la teoria di Isabella. L’opinionista è convinta che la dama torinese si sia messa d’accordo con il cavaliere.