“Chapeau!” Eva mai così provocatoria: l’apertura è devastante – FOTO

In un’estate senza fine l’inimitabile Eva conquista i suoi fan con una posa devastante e provocatoria. Un sublime spettacolo è assicurato.

L’estate sembra non avere mai fine per la celebre ex diva di pellicole a luci rosse, Eva. La modella ungherese, naturalizzata italiana e classe 1972, ha dato inizio alle sue apparizioni sul piccolo schermo a partire dai primissimi anni 2000, partecipando in qualità di concorrente al reality de “La Talpa“.

Un’evoluzione nella sua carriera avverrà soltanto a pochi mesi di distanza da quest’ultima esperienza, Eva ricoprirà il ruolo di conduttrice per la trasmissione d’intrattenimento “Paperissima Sprint“. Ad oggi la showgirl, oltre a continuare le sue attività nel mondo della televisione, resta anche molto attiva sui social. In particolare sul suo profilo Instagram, dove si dedica alla pubblicazione di alcuni scatti, spesso immersi nella natura, e dalla bellezza mozzafiato.

Eva mai così provocatoria: l’apertura è devastante, “chapeau!”

