Eleonora Daniele, l’aneddoto che proprio non conoscevate su di lei: sconvolgente

Eleonora Daniele, l’aneddoto che proprio non conoscevate sulla nota conduttrice di Rai 1: nessuno se lo aspettava

I telespettatori di Rai 1, nella giornata di ieri, hanno avvertito la mancanza di Eleonora Daniele e del suo format “Storie italiane“. Il programma di attualità, da circa quattro anni, occupa la fascia mattutina dell’emittente statale, con l’obiettivo di aggiornare il pubblico in merito ai principali fatti del giorno. La conduttrice, forte dell’esperienza maturata sul campo, è una vera sicurezza agli occhi dei telespettatori.

La puntata di “Storie italiane” non è andata in onda per lasciare il posto alla Santa Messa in onore del patrono d’Italia San Francesco, in diretta da Assisi. I fan, ansiosi di rivedere Eleonora in tv, hanno fatto una scoperta sensazionale sul suo conto tramite il web: l’aneddoto che nessuno conosceva.

Eleonora Daniele, l’aneddoto che proprio non conoscevate su di lei: è sconvolgente

Una carriera ricca di successi, quella di Eleonora Daniele, che inizia nel lontano 2001 grazie al palcoscenico di “La sai l’ultima?”. Con la partecipazione alla seconda edizione del “Grande Fratello”, la popolarità della giovanissima Eleonora non poté che consolidarsi. La sua dimestichezza con il pubblico venne fin da subito notata dall’emittente statale, che le propose di condurre svariati programmi: da “Unomattina” (2004-2011), a “Ciak… si canta!” (2008-2009).

Dal 2017, la Daniele è al timone di “Storie italiane”, il programma che la vede vestire i panni della perfetta padrona di casa. Se la sua carriera professionale sembra proseguire nel migliore dei modi, indubbiamente il merito non può che andare alla testardaggine e al duro impegno di Eleonora, che ha sempre puntato molto sulla propria formazione. In pochi, infatti, sono a conoscenza della Laurea in Scienze della Comunicazione che la presentatrice conseguì alla LUMSA, con votazione di 110 e Lode. La Daniele, che non si è di certo fermata, ha continuato ad inseguire il sogno di diventare giornalista.

Nel 2016, la presentatrice ha portato a termine il proprio percorso di studi con l’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti. I telespettatori, che non conoscevano tutti questi aneddoti sulla Daniele, sono rimasti a bocca aperta di fronte alla sua carriera stellata.