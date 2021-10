Chiara Nasti, la scollatura fuoriesce dalla maglietta: il VIDEO è clamoroso

Chiara Nasti in un video su Instagram decisamente vietato ai deboli di cuore, le curve provocanti della influencer e modella bene in vista.

In estate, abbastanza a sorpresa, si è concessa un periodo di ‘pausa’ dai social network. Necessario, diceva lei, per ritrovarsi, fare pace con i pensieri ed evitare anche il martellamento degli haters che a un certo punto si era fatto pressante. Ma ora, Chiara Nasti è tornata.

Da qualche settimana, la 23enne modella e influencer partenopea ha ripreso a postare sul suo profilo con una certa regolarità. Confermando come sempre tutto il suo fascino irresistibile.

Chiara del resto, non è una novità, può vantare uno stuolo di ammiratori piuttosto nutrito. Il che l’ha resa un nome anche chiacchierato nell’ambito del gossip. Alcuni mesi fa, una breve relazione con Nicolò Zaniolo, durata però piuttosto poco. Ora, i rumours indicherebbero come suo nuovo flirt un altro calciatore, stavolta sull’altra sponda del Tevere: Mattia Zaccagni. Ma non ci sono ancora conferme definitive.

Ciò che è certo è che i suoi scatti tornano a farci sognare a occhi aperti. E quando Chiara decide di esagerare, come in questo caso, è uno spettacolo.

Chiara Nasti, la maglietta si apre al punto giusto: il lato A e il tatuaggio risaltano, da impazzire

