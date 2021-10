“Una favola” Elisabetta Gregoraci, il tubino nero è da infarto: gambe da Serie A – FOTO

Elisabetta Gregoraci è felice più che mai nel suo ultimo scatto su Instagram in cui è con la persona più importante della sua vita

La showgirl Elisabetta Gregoraci è al settimo cielo nell’ultima foto pubblicata sui social dove si mostra con un tubino nero che avvolge il suo fisico da urlo.

Negli ultimi tempi Eli Greg ha raccontato un episodio non proprio gradevole vissuto insieme a Nathan Falco Briatore. Mentre entrambi erano fuori casa un ladro è entrato nel loro appartamento, trovandoci solo la tata.

Non appena rientrati mamma e figlio si sono imbattuti nel delinquente, che però è stato di lì a poco assicurato alla giustizia grazie proprio all’11enne che ha chiamato prontamente la polizia.

La Gregoraci ha raccontato lo spiacevole episodio nelle Instagram Stories con il sorriso sulle labbra, ringraziando proprio l’ometto di casa per il coraggio e il tempismo.

Elisabetta Gregoraci, la foto con l’elegante e corto tubino nero

Nell’ultima foto postata Elisabetta è proprio insieme al suo eroe, Nathan Falco, che ha taggato, scrivendo nella didascalia: “Eh niente… Tra un po’ sarà più alto di me che bello vederti crescere vita mia!”.

I due infatti sono quasi della stessa statura, il ragazzino in abiti sportivi e sua madre con un tubino nero corto e aderente, i lunghi capelli legati, scarponcini e una borsetta.

I fan si sono davvero sbizzarriti nel fare i complimenti a lei e al suo piccolo grande amore, come un utente che ha commentato: “Siete una favola”. Qualcuno, di sicuro qualche altra madre, ha scherzato consigliando alla Gregoraci di “farsene una ragione” della crescita del bambino.

Mentre c’è stato chi le ha detto che sembrano fratello e sorella. La conduttrice sembra davvero molto più giovane della sua età. L’8 febbraio prossimo compirà 42 anni. I suoi ammiratori inoltre non vedono l’ora di rivederla in televisione alla co-conduzione insieme a Enrico Papi di “Scherzi a parte”, che va in onda tutte le domeniche su Canale 5.