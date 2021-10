Rossella Fiamingo, “Allenamenti intensi”: i risultati si vedono, che fisico – FOTO

Rossella Fiamingo di nuovo al lavoro, la affascinante spadista si rimette all’opera e mostra ancora una volta una bellezza eccezionale.

E’ stata anche lei, tra le protagoniste di una estate italiana indimenticabile a livello sportivo. Alle Olimpiadi di Tokyo, si è fatta valere anche Rossella Fiamingo, che con la squadra di spada femminile ha conquistato la medaglia di bronzo.

Forse le attese erano un po’ diverse, sia a livello di squadra, che a livello individuale, dove Rossella non è riuscita a ripetere quanto fatto a Rio nel 2016 quando fu medaglia d’argento. Ma portare a casa una medaglia olimpica è sempre un risultato ragguardevole e fonte di soddisfazione.

La bella spadista catanese si è quindi concessa un periodo di vacanza, al rientro dal Giappone. Come sempre, l’abbiamo vista in alcuni momenti in compagnia della sua amica Diletta Leotta. Ma anche con il suo nuovo compagno, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, un altro dei medagliati della fortunata spedizione azzurra.

Ora, è il momento di rimettersi al lavoro per nuove sfide. E Rossella vuole farsi trovare prontissima.

Rossella Fiamingo colpisce dritto al cuore, bellissima come sempre

