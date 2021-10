Abbigliamento, le dieci tendenze moda autunno-inverno 2021-2022

Abbandonate le calde temperature, cosa ci aspetta questa nuova stagione? Ecco le dieci tendenze moda da scoprire.

Ogni stagione ha le sue tendenze, ecco perché gli stilisti non si fanno trovare impreparati; sempre alla ricerca di scovare nuove mode che possano soddisfare le appassionate di stile e dettare legge nel mondo fashion. Settembre è stato caratterizzato da numerose sfilate, Milano la capitale italiana della moda anche in questa occasione.

La città, arricchita da una massiccia presenza di modelle e delle principali case di moda che hanno lanciato le proprie collezioni. Dato che le temperature a quanto pare hanno deciso di abbassarsi, viene quel momento fatidico del cambio stagione. Ma si sa, ci sono cose che si possono usare anche quest’anno e capi da cestinare, scopriamolo insieme.

Abbigliamento, le dieci tendenze moda delle prossime stagioni

Comparando le foto sopra esposte, rispettivamente appartenenti alle sfilate Dior e Balenciaga notiamo come quello che si userà nelle prossime stagioni è sicuramente il blazer dal taglio squadrato, abbinato a delle gonne corte come nel caso di Dior o extralarge nella proposta firmata Balenciaga. Questa moda dell’XXL è molto diffusa e sarà infatti presente in un altro capo must di stagione, ovvero i cappotti...i genitori sarebbero contenti!

Al di là della battuta che ci proietta all’infanzia quando i genitori compravano di proposito giubbotti grandi per poterli indossare più anni, quest’anno è la moda che lo stabilisce annoverandolo nella top ten dei capi più glamour e must di stagione.

Vediamo la classifica per intero:

Pantaloni, giacche e vestiti con o frange: per questo stile estroso basta guardare l’ultima collezione Dolce&Gabbana. Pantaloni oro con frange e tutto ciò che richiama paillettes o ancora applicazioni gioiello sui pantaloni. Come non passare inosservati!; Cappotti XXXL: sicuramente un modo per essere ben coperti durante le temperature più rigide. Sovente di colore marrone in quanto pare proprio che sostituirà il nero come passe-partout; Giubbotti imbottiti e over; Anche in questo caso Dolce&Gabbana propone dei giubbotti imbottiti neri con tanto di scritte. Sicuramente per un outfit sportivo super trendy; Bomber di pelle: nero, essenziale e dal taglio seducente…questo è sicuramente un capo che gli appassionati di moda non si faranno sfuggire, un bell’esempio è quello proposto da Hugo Boss; Gonna plissé: non conosce mezze misure o lo si ama o lo si odia. Un capo che se tenuto nell’armadio periodicamente ritorna. Conferisce bon-ton al proprio outfit; Abiti mini e colletti bianchi: come nel caso della gonna, sicuramente l’abito colorato dal colletto bianco dà quell’idea di sobrietà, ideale soprattutto per determinati eventi o ricorrenze; Jeans larghi; sono un evergreen della moda, che piaccia o no tornano sempre. Sperando che rimanga la vita alta che meglio sottolinea la silhouette di una donna; Pantaloni a zampa di elefante; già l’anno scorso si vedevano, così come due anni fa. Abbinati ad un body aiutano a slanciare la figura.

Verde prato e color glicine sono infine le ultime due tendenze per quanto riguarda l’abbigliamento nelle prossime stagioni. Lo sa bene Prada che ha dedicato un grosso spazio a queste tonalità.