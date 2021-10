L’attrice ha ripescato nella scatola dei ricordi una vecchia foto di lei sulle giostre con indosso un mini abito zebrato seducente e provocante allo stesso tempo.

Il countdown è partito per Martina Stella che ufficialmente si trova dentro il nono mese della sua seconda gravidanza assieme al marito Andrea Manfredonia. I due pochi giorni fa si sono mostrati sui social per la festa di compleanno della prima figlia di Martina, Ginevra, avuta dall’ex compagno Gabriele Gregorini.

Un nono compleanno fatto di palloncini e allestimento super sui toni del rosa e viola, forse l’ultimo momento intimo insieme prima dell’arrivo del nuovo piccolino che l’attrice attende con ansia. Ora che ha il pancione però i ricordi possono anche riaffiorare prepotenti, così la neo mamma ieri ha voluto rendere partecipi i fan anche di un vecchio scatto che le è stato fatto, nella sua piena forma fisica, circa due anni fa.

Martina Stella sul cavallo al galoppo (della giostra) inebria i fan, gambe spettacolari

“Enjoy the moment ✨🎪” scriveva Martina nella didascalia che accompagnava il carosello di tre foto realizzate dal fotografo Daniele Cucaro per uno shooting di Dolce&Gabbana.

Lo scatto del 2019 è tornato alla memoria della bellissima attrice e modella che oggi più che mai, prossima al parto, ricorda le curve spettacolari che proprio in quell’occasione mostrava con così tanta disinvoltura ed ebrezza.

Siede lateralmente con le gambe frontali all’osservatore su di un cavallo di legno di una giostra per bambini probabilmente in un luna park. Si diverte come una bimba mentre con il busto all’indietro cerca quasi di domare il cavallo su cui è adagiata.

Abito a tubino cortissimo con maxi fantasia zebrata che la fascia e mette in evidenza il suo vitino da vespa ma anche le gambe lunghissime e affusolate che sono il suo tratto distintivo e fanno sognare ogni volta i fan.

Impossibile dunque non commentare questa visione celestiale di Martina che è una bellezza sconfinata: “Che sventola, che cosce 😘”, “Da infarto diretto“, “Ma come fai ad essere sempre così?“