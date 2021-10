“Meglio di una ventenne” Serena Autieri, l’annuncio shock – FOTO

La bellissima cantante italiana Serena Autieri ha annunciato un’importante novità sotto al suo ultimo post condiviso su Instagram.

La fantastica attrice italiana ha lanciato la bomba: sotto al suo ultimo post di Instagram, Serena ha dato una bellissima notizia ai fan che la seguono.

L’annuncio è il seguente: “Con tutto il cuore… Dal 7 ottobre al cinema“.

I fan non stanno più nella pelle per questo suo nuovo film: non vedono l’ora di correre al cinema a guardarlo…

Tra i vari commenti degli utenti spicca anche quello del famoso musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra, compositore e personaggio televisivo italiano Peppe Vessicchio, che le ha inviato un cuore rosso e un’emoticon raffigurante due manine che applaudono.

La foto ha riscosso, dunque, un gran successo, ottenendo più di 4.000 mi piace ed oltre 90 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti al suo talento nella recitazione, apprezzamenti rivolti alla sua incredibile bellezza, nonché messaggi di gioia ed entusiasmo per il nuovo film.

Serena Autieri, bellezza e talento: l’incredibile conduttrice è nei pensieri di tutti… – FOTO

Nella foto la Autieri indossa un giacchetto di pelle nero ed una maglietta bianca: due indumenti classici, ma che le donano moltissimo!

La favolosa venticinquenne, nello scatto, guarda l’obbiettivo della fotocamera, mentre mette una mano sul fianco e sfoggia uno smagliante sorriso: che spettacolo!

Il make-up della magnifica influencer è abbastanza naturale, con gli occhi leggermente più intesi e le labbra lucide: impossibile resisterle!

Tra i commenti degli utenti che la seguono sempre con molta stima, affetto e ammirazione, si legge ad esempio: “Stupenda, meravigliosa, capolavoro assoluto, opera d’arte”; “Meglio di una ventenne“; “Sei bellissima, spero di riuscire a vedere il film… ti adoro Serena!”; oppure “Sere sei sempre più bella: splendida!”.