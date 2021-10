Le Donatella non smettono di stupire il popolo del web. Questa volta a monopolizzare l’attenzione un video rovente.

Più di 8 mila like e un tripudio di commenti. Questo l’effetto de Le Donatella su Instagram in tilt per il loro ultimo video rovente condiviso sul social. Bellissime e dalla verve unica, Silvia e Giulia Provvedi sono diventate note con il loro duo, chiamato appunto Le Donatella, distinguendosi nel mondo dello spettacolo con le loro curve sbalorditive e il loro fascino ipnotico.

Classe 1993, di Modena, hanno esordito a “XFactor” per poi prendere parte a “L’Isola dei Famosi”, dove si sono conquistate la vittoria nel 2015.

DI seguito sono diventate molto conosciute sul web, tanto che il loro profilo Instagram conta ben 1,4 milioni di follower incantati dai loro incredibili scatti quotidiani che conquistano sempre un tripudio di cuori e commenti, come è accaduto con l‘ultimo video apparso sul loro feed.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Andrea Delogu sensuale a letto indossa solo un capo – FOTO

Le Donatella scatenate: quel balletto manda in estasi i fan

Per vedere l’ultimo video de Le Donatella, vai su Successivo