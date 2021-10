La giornalista si mostra ai follower per la prima volta in una situazione inusuale per lei, bellissima con le gambe nude seduce con amore.

Nata a Rovereto il 19 maggio 1982 la vita di Barbara Pedrotti ha subito negli anni grandi scossoni. Da tronista a “Uomini e Donne” fino a diventare giornalista affermata per Sky Sport sempre amatissima dal pubblico a casa per la sua preparazione e la passione che dimostra ogni volta sul campo.

Ieri ha però spiazzato la sua community con una foto Instagram davvero inusuale. Vediamo cos’ha combinato e la didascalia che ha scritto per “giustificarsi”.

Barbara Pedrotti come non l’avete mai vista: chi l’avrebbe detto che anche lei…

Sempre attivissima e in movimento per lavoro, ieri sera è giunto il momento anche per Barbara di rilassarsi un po’ a casa e cosa c’è di meglio che divano, copertina e un buon film? La giornalista ha scritto ai fan:

“l sorriso di chi sa che finalmente trascorrerà una serata sul divano di casa 😍 Può sembrare scontato ma essendo sempre in giro per lavoro mi sembra davvero un sogno 🥰 (e con la pioggia ancora di più) A proposito, popcorn già pronti, manca solo il film…mi date una mano? Aspetto eh ❤️”.

Lei si mostra per l’appunto con la sua copertina sulle spalle sistemata come scialle, la scatola dei popcorn in mano e le gambe accavallate semi distese a terra che ne enfatizzano la bellezza visto che lo sguardo cade proprio su di loro, nude nella loro interezza e divina bellezza. È un incanto per gli occhi visto che per la prima volta anche lei può godersi questa pace nel tepore della sua casa.

Sono arrivati moltissimi consigli sui film da vedere, da “Notting Hill” a “Colazione da Tiffany” ma anche tanti complimenti da parte dei fan che ancora una volta l’hanno sommersa di apprezzamenti: “Splendore, ti amo”, “Sei sempre un incanto per gli occhi”, “Spettacolare!”.