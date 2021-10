Un uomo di 43 anni è rimasto vittima di un incidente stradale in moto avvenuto ieri sera a Maron, frazione del comune di Brugnera (Pordenone).

Ancora vittime sulle strade del nostro Paese, un bilancio che purtroppo si aggrava di continuo. L’ultima nella serata di ieri a Maron di Brugnera (Pordenone), dove un uomo di 43 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La vittima si trovava a bordo della sua moto che, per cause ancora da determinare, si è scontrata con un’auto condotta da una donna. Inutili i tentativi di soccorso del staff medico del 118 che ha potuto solo constatare la morte del centauro.

Pordenone, drammatico incidente tra auto e moto: morto operaio di 43 anni

Un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 5 ottobre, in via Puja a Maron, frazione del comune di Brugnera, in provincia di Pordenone.

La vittima è Roberto Maccan, 43enne operaio di un’azienda di mobili residente a Prata di Pordenone. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, come riferisce la redazione de Il Gazzettino, Maccan stava percorrendo la strada che porta da Prata a Brugnera a bordo della sua moto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con una Toyota Aygo, alla guida della quale si trovava una donna di 51 anni di Gaiarine. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al centauro.

Leggi anche —> Terrificante incidente sulla provinciale: morta una coppia, ferito un uomo

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118, ma per Maccan era ormai troppo tardi. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nello scontro.

Leggi anche —> Finisce fuori strada con l’auto e si schianta contro un muro: morta ragazza di 19 anni

I carabinieri, accorsi sul luogo della tragedia, hanno svolto i rilievi di legge e ora stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

La notizia del tragico incidente ha sconvolto l’intera comunità locale strettasi al dolore della famiglia del 43enne.