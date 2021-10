Finisce fuori strada con l’auto e si schianta contro un muro: morta ragazza di 19 anni

Un ragazza di soli 19 anni è deceduta la scorsa notte in un terribile incidente stradale verificatosi ad Aprilia, in provincia di Latina.

Grave incidente la notte scorsa ad Aprilia, in provincia di Latina. Un‘auto, condotta da una ragazza di 19 anni, è finita fuori strada e, dopo essersi ribaltata, ha terminato la propria corsa contro un muretto. La giovane conducente è deceduta sul colpo rendendo vano l’intervento dei soccorsi giunti sul luogo del sinistro. Ai carabinieri, accorsi sul posto, il compito di appurare la dinamica e le cause del drammatico incidente mortale.

Durante la scorsa notte, tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre, una ragazza ha perso la vita in un terribile incidente stradale. È accaduto ad Aprilia in via Genio Civile.

La vittima è Cristina Andersson, 19enne residente nel comune in provincia di Latina. Secondo quanto riferisce la redazione locale de Il Corriere della Città, Cristina stava percorrendo via Genio Civile alla guida della sua auto, ma improvvisamente ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada e si è ribaltato prima di schiantarsi contro un muretto. Uno scontro molto violento che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

Lo staff medico del 118, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco, non ha potuto far altro che costatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto. Oltre alle squadre di emergenza sono arrivati anche i carabinieri che ora dovranno risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla giovanissima vittima.

Quello avvenuto la scorsa notte è il secondo incidente stradale mortale ad Aprilia in poche ore. All’alba di domenica, due ragazzi di 18 anni hanno perso la vita in un terribile sinistro sulla Pontina.

I funerali della 19enne, riporta Il Corriere della Città, verranno celebrati domani, martedì 5 ottobre, nella Chiesa San Michele Arcangelo di Aprilia.