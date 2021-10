La giornalista ha pubblicato un post su Instagram dove si mostra in tutta la sua proverbiale bellezza. E non è da sola…

Monica Bertini questa sera dà la buonanotte ai suoi followers in maniera del tutto inedita.

La bellissima giornalista sportiva è molto seguita su Instagram con 393 mila followers attivissimi che non si perdono neanche un post o una IG story che condivide assiduamente.

Monica Bertini dopo anni di studi e gavetta è diventata una giornalista sportiva professionista, volto prima di Sportitalia e poi di Sky.

Successivamente passa a Mediaset dove conduce diverse trasmissioni sportive, attualmente è alla guida di ‘‘Pressing” insieme a Massimo Callegari.

La sua bravura è indiscutibile nonché la sua bellezza che è al centro dell’attenzione soprattutto del pubblico maschile che non resiste al suo fascino.

Monica Bertini manda in tilt Instagram

View this post on Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

In questo ultimo post la bellissima giornalista di Parma, si lascia immortalare a cena in compagnia di una sua amica.

Non è un personaggio noto, si chiama Elena, su Instagram ”The bride”, e ha solamente 448 followers con un profilo privato, segno che non fa parte del mondo dello spettacolo come lei.

Eppure non passa inosservata agli occhi degli utenti che già seguono la sua amica famosa, e in molti le chiedono di chi si tratta.

Numerosissimi sono i commenti di apprezzamento per le due ragazze che davanti l’obiettivo lasciano tutti senza parole.

“Siete stupendi”, “Alti livelli”, “A quest’ora si va a dormire solo quando non c’è da vedere Pressing”, “E che buonanotte! Ma chi dorme dopo quello che abbiamo visto?”.

Migliaia di like per loro che in questa serata accendono letteralmente Instagram, dopo il black out di ieri. Impossibile resistere a un fascino e una sensualità che sprigionano da tutti i pori.