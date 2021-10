“Mancavi tu..”, compleanno tristissimo per Ignazio Boschetto de Il Volo. La dedica è straziante – FOTO

Lo scorso 4 ottobre, Ignazio Boschetto ha festeggiato il traguardo dei 27 anni d’età. Per il suo compleanno, il cantante de Il Volo ha voluto postare una foto davvero significativa

La carriera del formidabile trio di tenori sembra stia procedendo nel migliore dei modi. A breve, Il Volo rilascerà il nuovo album “Il Volo Sings Morricone“, che stando a quanto trapelato sarà distribuito a partire dal 5 novembre. I cantanti, uniti anche sotto il profilo personale, hanno recentemente festeggiato un traguardo importantissimo: il 27esimo compleanno di Ignazio Boschetto.

Alla festa organizzata per il cantante c’erano tutte le persone a lui care, ad eccezione di una. Proprio il festeggiato, tramite un post condiviso con gli utenti di Instagram, ha voluto esprimere i propri sentimenti a riguardo: la dedica strappalacrime ha commosso il web.

Compleanno tristissimo per Ignazio Boschetto de Il Volo: la dedica straziante – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da ignazioboschetto Il Volo (@ignazioboschetto)

Ignazio Boschetto, membro dell’acclamato trio de Il Volo, non ha sicuramente avuto una vita facile. Il cantante, il 28 febbraio scorso, perdeva l’amato papà Vito Boschetto, stroncato da un malore. La famiglia del tenore, composta dalla mamma Caterina e dalla sorella maggiore Nina, si era stretta attorno al giovane in un momento di grande dolore. Nonostante il lutto, Ignazio aveva portato avanti i propri impegni lavorativi con il sorriso e l’entusiasmo che lo hanno sempre contraddistinto, forte dell’appoggio dei suoi affetti.

Il 4 ottobre scorso, il tenore ha festeggiato un traguardo molto speciale: il raggiungimento dei 27 anni d’età. Si è trattato indubbiamente di una giornata splendida per Boschetto, che tuttavia non ha potuto celebrare la ricorrenza accanto alla persona a cui è più affezionato: sua sorella Nina. Tramite una foto postata su Instagram, l’artista ha espresso il proprio stato d’animo a riguardo: “Il miglior compleanno di sempre.. anche se mancavi tu..“. Nello scatto, Ignazio stringe a sé la sorella maggiore, che non ha mai smesso di appoggiarlo durante il suo percorso artistico.

Sicuramente, i due fratelli si rivedranno presto ed avranno molto di cui discutere. A tenere compagnia a Boschetto, nel giorno del suo compleanno, c’erano invece gli amici nonché colleghi Gianluca Ginoble e Piero Barone.