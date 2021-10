Daniela Virgilio, primo piano che scioglie il cuore: “Tranquilli, ci penso io” – FOTO

Daniela Virgilio e un messaggio che riscalda i fan, l’attrice in primo piano fa sognare e si lascia andare a una frase di rara dolcezza.

Il volto di Daniela Virgilio è di certo uno dei più apprezzati nel panorama del cinema italiano degli ultimi anni. L’attrice romana, 38 anni, ha conquistato la fama nel 2008 grazie alla sua interpretazione nella serie ‘Romanzo Criminale’ e da allora è stata presente in svariate produzioni cinematografiche e televisive.

Una attrice che rispetto ad altre colleghe ha un rapporto non particolarmente smodato con i social. Attiva, ma non troppo, e con scatti spesso improntati alla semplicità, oppure con spunti per far riflettere.

Daniela, soprattutto, può contare su una bellezza che non ha bisogno di troppi effetti speciali per risaltare e proprio per questo è benvoluta dai suoi fan. In qualche modo, oltretutto, questa volta si sente di ricambiare tutto l’affetto che questi provano per lei.

Daniela Virgilio, splendida vista da vicino: bella fuori e bella dentro

