Elodie Di Patrizi ha illuminato il mondo dei social network condividendo online un video in cui indossa un vestitino fin troppo corto e si muove con sensualità.

Il programma ‘Le Iene’ è partito con il botto: nella serata di ieri sono stati registrati 1.550.000 spettatori con un ottimo 10.1% di share. Quest’anno c’è un nuovo format: Nicola Savino verrà affiancato ogni volta da una grande donna diversa. Nella prima puntata, alla conduzione c’è stata Elodie Di Patrizi. La cantante ha ovviamente incantato tutti i telespettatori con outfit da mozzafiato e con una bellezza fuori dai canoni.

La romana, in merito al caso Dayane Mello che sta facendo discutere il mondo intero, ha pronunciato alcune parole da brividi. “Fra ammirare un corpo e possederlo c’è il consenso“: questa frase è da brividi. Questo pomeriggio, tra le sue stories IG, la 31enne ha rilasciato alcuni video e alcune foto spettacolari.

Elodie, il vestitino è troppo corto: che bomba

La bellezza di Elodie non la si scopre di certo oggi. Nonostante ciò, l’artista non smette di stupire ed incantare i suoi followers su Instagram. L’amatissima cantante, poco fa, ha pubblicato una serie di contenuti tra le sue stories IG. La Di Patrizi indossa un vestitino decisamente corto che ha usato in occasione della puntata.

L’outfit scopre completamente le sue gambe magnifiche. Come se non bastasse, le sue forme sono messe in evidenza dal vestito super stretto. I telespettatori e il pubblico del web hanno avuto la stessa reazione: sono rimasti a bocca aperta. Nel filmato in questione, la Di Patrizi si muove con estrema naturalezza e sensualità e mette in mostra tutta la sua femminilità.

Qualche settimana fa, la classe 1990 postò sul web uno scatto in cui era in pratica svestita: le parti nascoste del suo corpo stratosferico fecero salire la temperatura su Instagram.