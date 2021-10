Amadeus lo ha fatto di nuovo e davanti a tutti: la FOTO finisce ovunque

Amadeus, la foto che ha attirato l’attenzione del web. Il conduttore ripete l’esperienza davanti a tutti scatenando la polemica: di cosa si tratta

La trentennale carriera televisiva di Amadeus inizia nel 1988, dopo due anni di radio, totalizzando subito importanti risultati, come la conduzione di “Festivalbar” nel ’93, che fa letteralmente esplodere il suo successo. Un vero professionista dell’intrattenimento, diventa conduttore di punta del pre-serale presentando “L’eredità“, gioco da lui stesso ideato insieme a Stefano Santucci, dominando in termini di share sulle altre reti.

È nel corso della celebre trasmissione che conosce Giovanna Civitillo, al tempo nel ruolo di ballerina del programma, sposata poi nel 2009. Invidiabile il curriculum del conduttore, che nel frattempo totalizza una lunghissima lista di esperienze, riservando ancora oggi grandi sorprese al suo pubblico. Una qualità non scontata per un presentatore così navigato, che aggiunge all’esperienza una nota di freschezza, per una sfida che si pone come obiettivo l’evoluzione costante.

Dimostrata ampiamente nel corso delle ultime due edizioni di “Sanremo”, al quale ha apportato inediti cambiamenti, che hanno amplificato notevolmente il successo del Festival. Inarrestabile, il conduttore conquista anche sui social importantissimi numeri, rappresentando un punto di riferimento sul web, come dimostrano le reazioni al suo ultimo post.

Amadeus, il gesto che anima il web

View this post on Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

La pandemia da Covid-19 ha ampiamente modificato la nostra vita, creando una nuova normalità. Lo sa bene Amadeus, che ha condotto un’edizione del “Festival di Sanremo” decisamente particolare, segnata l’assenza del pubblico e persino di uno dei concorrenti in gara, Irama, risultato positivo dopo le prove.

Le difficoltà non hanno arrestato l’entusiasmo del direttore artistico, che grazie all’aiuto dell’amico storico Fiorello, e di alcuni importantissimi nomi che hanno accompagnato la conduzione del Festival, è riuscito a portare a termine una splendida edizione, vinta dai Maneskin, che hanno poi conquistato il primo posto all'”Eurovision”, per il loro successo internazionale.

Gli ostacoli affrontati per rendere possibile lo svolgimento del Festival hanno reso più consapevole il presentatore, che non ha mai smesso di sensibilizzare sull’importante tema del Covid. Lo fa ancora una volta tramite il suo profilo Instagram, postando quello che definisce “L’ennesimo tampone“, scatenando il dibattito social.

Nonostante alcune contestazioni e polemiche, il parere comune è quello espresso da un utente nei commenti: “Sei sempre da prendere come esempio. Spero che ne usciremo presto“.