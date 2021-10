“X Factor”, com’era la star nel 2009 e cosa fa adesso: la nuova vita – FOTO

Oggi è tra le stelle più note e apprezzate del panorama musicale italiano, si è fatta conoscere nel 2009 grazie al talent show “X Factor”, all’epoca condotto da Francesco Facchinetti per il secondo anno consecutivo

Reduce del successo ottenuto l’anno precedente quando esordì su Rai 2, “X Factor” nel 2009 tornò ad allietare le case degli italiani con la musica di nuovi astri nascenti.

A condurlo c’era sempre Francesco Facchinetti. Tra gli artisti che non arrivarono alla fase dei live fermandosi ai Home Visit ci fu Elodie, all’epoca 19enne.

Al primo posto si classificò Matteo Beccucci, cantautore livornese che non ha mai smesso di fare musica. Al secondo posto invece si piazzarono i The Bastard Sons of Dionisio, il cui ultimo album in studio “Cambogia“, risale al 2017. In terza posizione Jury Magliolo che si aggiudica il posto sul podio grazie a “Mi fai spaccare il mondo”.

Non arrivò tra i primi tre artisti nonostante di lì a poco sarebbe divenuta una delle cantanti più amate del nostro Paese, proprio lei… Noemi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “X Factor”, com’era la star nel 2008 e cosa fa adesso: la nuova vita – FOTO

Noemi, la foto degli esordi a “X Factor” nel 2009

Per vedere la foto di Noemi agli esordi vai su Successivo