“Sei fantascienza”. Carolina Stramare: addominali pazzeschi da sembrare irreali. Che fisico! Svelato il suo segreto – VIDEO

Carolina Stramare. La modella e vincitrice di Miss Italia 2019 ha un fisico scolpito, frutto indubbiamente dei suoi sacrifici. Svela però il suo segreto di bellezza

Partecipare e vincere il concorso di Miss Italia ha da sempre rappresentato un ottimo trampolino di lancio per avviare una fruttuosa carriera nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, non è solo un bell’aspetto a decretare l’effettiva riuscita dei propri desideri artistici.

Ci vuole costanza, carisma e soprattutto talento, qualità che sembra possedere anche la ligure (ma pavese d’adozione) Carolina Stramare, vincitrice dell’80esima edizione nel 2019, incoronata da una delle ultime vere dive del cinema mondiale, Gina Lollobrigida.

GUARDA QUI>>“Sembra che per te il tempo non passi mai”. Martina Colombari si sente all’antica. Il motivo però è lodevole – FOTO

Carolina Stramare: il corpo scolpito è assolutamente perfetto. Come fa? Svelato il segreto

Carolina Stramare è una grande appassionata di sport, interesse che sta portando avanti anche nell’ambito lavorativo in quanto è divenuta il nuovo volto della Serie B, su Helbiz Live.

Ha un folto seguito su Instagram che sfiora i 300mila follower e le immagini che pubblica mostrano spesso shooting fotografici suggestivi o scatti prelevati dalla sua vita privata. L’estate appena trascorsa ha significato poter diffondere una carrellata di post in costume da bagno, rivelando la sua forma strepitosa, procace, tonica ed energica.

Non esiste una bacchetta magica; oltre alla fortuna di avere una buona genetica, Carolina Stramare non esita a condividere i momenti in cui è impegnata in dure sessioni di allenamento. I suoi addominali d’acciaio sono la prova della fatica e della costanza che fanno parte del suo carattere. “Sei fantascienza” – le scrive addirittura un fan, incredulo davanti alla magnificenza del suo corpo statuario.

GUARDA QUI>>“Le bugie hanno le gambe corte”, Alice De Bortoli è indignata – FOTO

Eppure, Carolina Stramare è una giovane ragazza, è giusto che ceda anche lei ogni tanto a qualche vizio, pronta a tornare sempre a un corretto stile di vita. É lei stessa a parlarne tramite Instagram Stories, rispondendo a un utente incuriosito dal suo regime alimentare.

“La mia alimentazione ora è corretta. Dopo un’estate di sgarri e turbolenze (nel senso che ho avuto delle intolleranze), non si sapeva, infatti, cosa avessi. Adesso è tutto chiaro. Mi sono fatta fare un piano alimentare e sto molto bene” – queste sono state le rivelazioni della bellissima modella. Niente diete fai da te o improvvisazioni ma si è messa nelle mani di un professionista.