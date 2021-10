“Più Costanza per tutti”, la Caracciolo in palestra: il top scoppia e regala gioia ai fan – FOTO

Costanza Caracciolo ha regalato ai suoi fan una gioia immensa con una doppietta di foto da capogiro: la moglie di Bobo Vieri è fenomenale

La showgirl Costanza Caracciolo ha deciso proprio oggi in questi giorni di inizio autunno di mandare in tilt i suoi fan postando due foto in cui si allena in palestra.

Christian Vieri può essere più che fiero della sua bellissima moglie e la loro storia procede a gonfie vele insieme alla due piccole figlie.

Secondo quanto scritto dal settimanale “Oggi“, la ex velina di “Striscia la Notizia” avrebbe proposto all’ex calciatore di Inter e della Nazionale italiana di volere un terzo figlio, un “fratellino per le loro due bimbe”. Non è dato sapere però se Bobo sia d’accordo e se voglia diventare padre per la terza volta.

Costanza Caracciolo, la doppietta di foto in palestra che ti manda al manicomio

