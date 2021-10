“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 7 ottobre: è finita per Armando?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 ottobre: Vittorio aiuta Roberto ed Anna. Armando prende una decisione difficile.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Roberto consigliare ad Anna di provare ad accettare le avance di Salvatore. La giovane Imbriani è palesemente presa dal ragazzo, ma allo stesso tempo è rimasta troppo segnata dalla vita per potersi fidare di qualcuno. Gloria invece è scappata per evitare Ezio. La capo-commessa non sa più dove rifugiarsi per sfuggire all’ex marito e per questo si sta dando malata sul luogo di lavoro. Nel frattempo il primo numero del Paradiso Market è finalmente pronto. Vittorio è contentato del lavoro svolto svolto e – più di tutto – è contento di avere qualcosa che tenga la sua mente occupata dal doloroso pensiero della rottura con Marta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 ottobre: Massimo è tornato

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Massimo Riva, il padre biologico del figlio di Anna, tornerà in città. La ragazza sarà sconvolta dalla notizia e non saprà come reagire. Quando Vittorio scoprirà che Roberto sta cercando di aiutarla, si offrirà di dare a propria volta una mano. Per quanta paura possa avere, la Imbriani ha le spalle coperte.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Armando prenderà una decisione circa il rapporto con Agnese. Si tratta di una decisione sofferta, ma anche assolutamente necessaria. I due sono rimasti troppo a lungo in un limbo: è ora per entrambi di cambiare e capire cosa vogliono dalle loro rispettive vite. Ma la sarta condividerà davvero la sua scelta? E come cambieranno ora gli equilibri del Paradiso?

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda giovedì 7 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!