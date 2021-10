Manila Nazzaro e il racconto straziante: la malattia rarissima che le ha cambiato la vita

L’ex Miss Italia ha confessato di avere una malattia che le ha cambiato la vita. Il racconto dell’attuale concorrente del ‘’Grande Fratello Vip’’ è straziante…

Manila Nazzaro è una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip”.

L’ex “Miss Italia” vinse il concorso nel lontano 1999 sbaragliando la concorrenza di centinaia di bellezze nostrane, tra cui Caterina Balivo che arrivò terza e Eleonora Pedron che vinse il concorso 3 anni dopo.

Manila dallo scettro e la corona passò alle passerelle del mondo dello spettacolo diventando un vero e proprio personaggio amato e seguito. L’anno successivo alla sua vittoria conobbe anche il suo ex marito Francesco Cozza, allora calciatore della Reggina, con il quale successivamente si sposò ed ebbe due figli. Il loro amore non ebbe un lieto fine, come lei stessa confessò, e oggi non hanno un buon rapporto seppure ci provino per il bene dei loro figli.

Per Manila la separazione da suo marito non fu semplice anche perché nei giorni del divorzio scoprì tramite social che aveva già un figlio con un’altra donna e perché da tipica donna del sud non aveva mai vissuto in famiglia il fallimento di un matrimonio.

Ciononostante, la bellissima Manila si è rialzata e ha ritrovato la felicità accanto al suo nuovo compagno Lorenzo Amoruso, anche lui ex calciatore, con il quale oggi spera in un matrimonio e in un altro figlio per coronare il loro amore.

La malattia rara di Manilla Nazzaro

D’altro canto, le difficoltà per Manila non sono finite qui, infatti la bella pugliese qualche anno fa ha scoperto di essere malata.

Come rivelò a Silvia Toffanin durante un’intervista a “Verissimo”:

“Nel 2013 ho scoperto di avere il morbo di Basedow, sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola. Ho perso l’utilizzo di una corda vocale, i primi mesi sono stata completamente afona. Pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro. Ero ingrassata 20 chili, non mi riconoscevo. La gente mi dava della grassa. Questo momento è sfociato nella crisi del mio matrimonio. Poi mentre divorziavo ho scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero, la prevenzione mi ha salvato la vita.”

Dolore e sofferenza, dunque, nel passato della bella Manila ma che oggi sembra aver finalmente superato.