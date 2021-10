Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin, quanto guadagnano? La cifra è sconcertante

Il Vicepresidente e Amministratore Delegato Piersilvio Berlusconi e la sua compagna, padrona di casa di ”Verissimo” portano a casa un guadagno impressionante.

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono legati da quasi 20 anni, il loro fidanzamento, infatti, risale al 2002 e in tutto questo tempo sono diventati genitori di Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. La coppia non ha mai sentito l’esigenza di sposarsi, nonostante di fatto è come se lo fossero, a mancare è solo l’ufficialità.

Silvia e Pier Silvio sono una coppia molto amata nel mondo dello showbiz. Lui è il patron di Mediaset, di fatto vicepresidente e amministratore delegato poiché a detenerla è suo padre Silvio.

Lei, dopo aver esordito nel mondo dello spettacolo come Letterina di ‘’Passaparola’’, programma in onda nei primi anni 2000 e condotto da Gerry Scotti, ha trovato il suo spazio nel mondo della tv conducendo da ormai 15 anni ‘’Verissimo’’, talk show in onda ogni sabato pomeriggio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Raffaella Fico, con lei l’allenamento è vietato ai minori: estasi pura di fronte alla posa… – VIDEO

Lo stipendio di Berlusconi e Toffanin ha dell’incredibile

Ma quanto guadagnano Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin? La cifra fa strabuzzare gli occhi!

Gli ultimi dati riportati relativi al loro guadagno annuale risalgono al 2018 e lasciano senza parole chiunque stia alla lettura.

E’ risultato che il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset avesse uno stipendio mensile fisso di 1.402.914,21 euro e nell’anno solare del 2018 ha guadagnato 1,73 milioni di euro.

Per quanto riguarda Silvia Toffanin, invece, fino al 2018 guadagnava annualmente circa 1 milione e 370mila euro, cifra che molto probabilmente con gli anni è andata ad aumentare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elodie, il vestitino troppo corto è illegale: movenze sexy e inquadrature da paura – VIDEO

Dunque, stando solamente ai dati riportati da Contocorrenteonline.it e da DavideMaggio.it, la coppia nel 2018 ha portato a casa ben 3,1 milione di euro. Cifre da capogiro che senza ombra di dubbio sono incrementate nel corso di questi 3 anni trascorsi.