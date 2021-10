“La mia principessa”. Alice De Bortoli: uno spettacolo per adulti. Le congratulazioni sono d’obbligo – FOTO

Alice De Bortoli. La partecipante che ha ottenuto maggior successo nel programma “Il collegio” (terza ediz.) festeggia su Instagram il raggiungimento di un traguardo importante

Una delle influencer più seguite sul web dal pubblico italiano con oltre 2,1 milioni di follower. É Alice De Bortoli, una ragazza giovanissima, nata nei primi anni duemila, una delle rappresentanti più conosciute della cosìddetta generazione Z.

Come tutti i suoi coetanei, quindi, è cresciuta in un mondo dove internet era già una realtà consolidata e l’uso della tecnologia e in particolar modo dei social media ha sempre rappresentato un’opportunità di carriera, senza alcun pregiudizio in merito. E lei questa occasione l’ha colta fin dall’adolescenza.

Alice De Bortoli: finalmente nel mondo degli adulti. Il party da maggiorenne

Nonostante sia stata la televisione a darle il primo barlume di notorietà, è sul web che Alice De Bortoli ha ampliato la sua schiera di fan. Nata a Treviso nel 2003, ha preso parte al programma “Il Collegio” (terza edizione), docu-reality andato in onda su Rai 2.

Ha da sempre avuto velleità artistiche, iniziando a studiare danza quando era una bambina, a soli 9 anni.

Frequenta ancora il liceo di Scienze umane con indirizzo economico-sociale nella sua città. Carismatica, determinata e con un’attitudine da leader, è diventata rappresentante d’istituto e, dopo il suo ingresso nel piccolo schermo, ha conquistato la fama grazie a Instagram e Tik Tok, emergendo come reginetta dei social.

Ha voluto festeggiare una data speciale con la schiera dei suoi follower condividendo in maniera pubblica le immagini di un avvenimento importante: il party per il suo 18esimo compleanno.

Alice De Bortoli entra ufficialmente nel mondo degli adulti. Tante libertà in più che si accompagnano, però, a molteplici responsabilità. Come molti suoi coetanei, non ha potuto celebrare l’ingresso nella maggiore età con grande clamore o con una serata in discoteca. Ha optato per una festa più tranquilla con gli amici di sempre, spegnendo le candeline su una deliziosa cheesecake.

Si definisce una “diciottenne scatenata” nella didascalia abbinata a una foto dove regna sovrano il colore rosa: palloncini ovunque e lei, raggiante, strizzata in un mini dress molto corto e attillato di lamè.

Migliaia messaggi di auguri piovono tra i commenti; “Sei la mia principessa” – le scrive un fan in adorazione. Ancora molti capitoli devono essere scritti nella vita e nella carriera di questa giovane star del web.