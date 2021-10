La cantante poche ore fa ha annunciato l’uscita del suo ultimo singolo e lo ha fatto con uno scatto apocalittico di lei distesa a terra solo con l’intimo.

Il 4 ottobre abbiamo visto la cantante vicentina sfilare per l’evento Bulgari in Piazza Duomo a Milano con un abito anni Venti molto corto con spacco laterale e tempestato di maxi cristalli per illuminarne il suo incarnato chiaro ed etereo.

Francesca Michielin dopo il debutto iniziale a “X Factor” è decollata e oggi è un’artista a tutto tondo con pluri partecipazioni a “Sanremo” e progetti discografici di successo con collaborazioni anche di prestigio nonostante la giovane età. Proprio ieri ha annunciato una nuova uscita che anticipa nelle sale il film “Marilyn ha gli occhi neri” il prossimo 14 ottobre in tutte le sale. Vediamo come ha anticipato stanotte il suo ultimo singolo?

NON PERDERTI ANCHE —> “Tu sei la metamorfosi”, Levante è una sirena in lungo: l’abito svela il seno rigoglioso, lacci e trasparenze che mostrano tutto – FOTO

Francesca Michielin lo fa sdraiata a terra solo in intimo, una divinità

Per vedere il look straordinario di Francesca, vai su Successivo