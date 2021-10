Juliana Moreira sorprende il web con uno scatto curioso e fantasioso, i fan si lasciano andare a commenti e like di ogni tipo

Brasiliana, classe 1982, Juliana Moreira da anni scalda il cuore di tanti fan che la seguono sui social e la supportano in ogni occasione. Si è fatta conoscere dal pubblico italiano nel 2006 quando ha lavorato a fianco di Teo Mammucari in “Cultura Moderna”.

Non solo personaggio pubblico, ma anche moglie e mamma di due meravigliosi figli. La showgirl brasiliana ha conosciuto Edoardo Stoppa, l’uomo della sua vita, nel 2007 e da lì i due non si sono più lasciati. Oggi hanno una famiglia stupenda.

Juliana Moreira, SCATTO bollente che infuoca il web

Seguita da settecentocinquantamila follower, Juliana Moreira stupisce il web con scatti strepitosi. Intraprendente, sempre sul pezzo e mai volgare, la showgirl non perde occasione di condividere con il web alcuni momenti della sua giornata.

Le sue foto diventano virali e i fan impazziscono per la modella brasiliana, l’ultimo post è curioso ed i follower si sono lasciati andare a commenti di ogni tipo.

“Il mondo è a colori…ma la realtà è in bianco e il nero…questa frase solo perché….mi piace di più bianco e nero, a voi cosa piace di più???”. Ha scritto sotto allo scatto dove si mostra con un completo intimo nero e un ventilatore che punta su uno dei suoi lati più nascosti.

“Beato Edo” Commenta qualcuno, poi ancora “Aveva la pa***** calda” qualcuno aggiunge alludendo al ventilatore, qualcun altro aggiunge: “Gira il ventilatore di qua”.

La Moreira ha fatto colpo ed ha mandato in tilt i suoi fan che non vedono l’ora di rivedere un’altra foto sul suo profilo Instagram. Passano gli anni, ma la bellezza e la simpatia della modella brasiliana non cambiano mai. Quale sarà il suo prossimo progetto?