Beyonce indossa un abito corto e manda in delirio il web, che sensualità – FOTO

La meravigliosa Beyonce ha condiviso su instagram uno scatto con indosso un abito corto elegante e tacchi a spillo, che spettacolo

Beyonce ha condiviso su instagram uno scatto ed è bellissima con un mini abito indosso e tacchi a spillo luccicanti. I fan vanno in delirio e commentano all’infinito:“Bellissima”, “Senza parole”, “Il sud Africa ti ama”. Su instagram la cantante ha 212 milioni di followers, è in assoluto tra le persone più seguite al mondo.

Beyonce torna sul red carpet in ottima forma

View this post on Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce)

La bella Beyonce nell’ultimo periodo ha partecipato ad un red carpet in onore della prima di un film prodotto dal marito Jay-Z. L’evento si è tenuto al BFI-British Film Institute London Film Festival a Londra, e la cantante come sempre è apparsa come una diva, con un look da togliere il fiato. Abito lungo vellutato senza spalline, con scollo a cuore e coda a sirena. Ha deciso di completare l’outfit indossando un paio di occhiali da sole e una mini borsetta ricoperta di cristalli. Lei è indubbiamente la regina di bellezza, in grado di sorprendere ogni volta con abiti e accessori innovativi e di grande stile.

Nonostante il protagonista fosse il marito con il suo film The Harder They Fall, Beyonce ha rubato la scena. Era da tempo che non partecipava ad un red carpet e tutti non vedevano l’ora di rivederla. L’ultimo red carpet a cui ha partecipato era quello per i Grammy Awards dell’anno scorso, e per l’occasione aveva sfoggiato un abito in pelle. La sua bellezza ha conquistato anche uno dei brand più longevi e famosi al mondo, si tratta della gioielleria Tiffany & Co. Il brand ha infatti ingaggiato lei e il marito per il nuovo film pubblicitario, About Love. Per l’occasione Beyonce ha sfoggiato la collana eterna di Tiffany con il diamante giallo.

Indossata prima di lei da Lady Gaga in occasione degli Oscar e dalla magnifica Audrey Hepburn. Si tratta dell’unico diamante di Tiffany da ben 128,54 carati. Ma prima di Tiffany è stata reclutata come testimonial di marchi come H&M, Yvy Park, Pepsi e altri. La sua eleganza e la sua capacità d’influenzare è assolutamente innegabile e i brand se ne sono accorti.