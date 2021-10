Bianca Guaccero. La frizzante e carismatica presentatrice pugliese è impegnata in una doppia veste. Ha svelato la verità sul suo prossimo futuro. Dove la ritroveremo

Dotata di un talento poliedrico che la vede impegnata su più fronti, Bianca Guaccero è senza dubbio un tesoro prezioso che splende nel panorama dello spettacolo italiano.

La carriera dell’artista pugliese, infatti, è al momento ai massimi livelli. Accompagna piacevolmente il pubblico durante la settimana nella fascia oraria del primo pomeriggio con il programma “Detto Fatto”. Lo ha ereditato dalla collega Caterina Balivo prendone le redini da ben quattro edizioni. I fan la adorano, vogliono sempre di più e, accontentati, possono godere della sua presenza anche in altri ambiti. Sveliamo quali.

Bianca Guaccero, rivelato un importante progetto: dove la rivedremo

É andata in onda su Rai Uno ieri, 7 ottobre, la terza puntata della fiction drammatica “Fino all’ultimo battito”. L’opera, diretta da una magistrale Cincia Th Torrini, vede tra gli interpreti un cast stellare: Marco Bocci, Violante Placido, Loretta Goggi e la nostra Bianca Guaccero.

Quest’ultima è tornata al suo primo, vero amore: la recitazione. Siamo abituati a vederla sempre sorridente, empatica e amichevole sul piccolo schermo. É sconcertante, stavolta, ammirarla mentre veste i panni di una villain, segno dell’incredibile talento dell’attrice che riesce a interpretare un personaggio così distante dalla sua vera indole.

Bianca Guaccero ha anche una carriera avviata come influencer sul web grazie al nutrito stuolo di utenti che la segue su Instagram, al momento giunti al numero di 743mila. A loro dedica parole molto dolci per il sostegno che sta ricevendo in merito alla messa in onda della serie tv. Scrive infatti: “Ieri mi avete scritto in tantissimi! Grazie ragazzi per il vostro amore… Non mi stancherò mai di dirvelo.”

Lei stessa dona ai suoi fan il regalo più bello svelando la verità su un suo progetto futuro: si farà un nuovo capitolo di “Fino all’ultimo battito”.

In un’intervista rilasciata a TvMia ha detto: “Ho amato questa fiction fin dalla prima volta in cui ho letto il copione. E ho già una notizia: la serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione.”

Non sarà facile per lei dividersi tra i molteplici impegni lavorativi e personali (è mamma della piccola Alice, avuta dal regista Dario Acocella) ma con lei il risultato è garantito.