Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 7 ottobre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel dei programmi e film italiani

La serata del 7 ottobre 2021 è stata molto particolare, su Rai 1 è andata in onda un nuovo episodio di Fino all’ultimo battito con Bianca Guaccero e Marco Bocci, la fiction sembra stia riscontrando molto successo ed è molto seguita.

Su Canale 5, Ilary Blasi ha condotto la semifinale di “Star in the star” che chiude i battenti con qualche settimana di anticipo. Chi avrà vinto la gara di share e ascolti? Scopriamolo insieme.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 7 ottobre?

Anche in questo giovedì sera a vincere la gara di share e ascolti è stato Rai1 con Fino all’ultimo battito che ha interessato 3.882.000 spettatori pari al 19.1% di share.

Ilary Blasi si piazza in seconda posizione con “Star in the star” che ha conquistato 1.898.000 spettatori pari al 10.4% di share. A quanto pare, secondo i dati di queste settimane, il programma non ha riscontrato il successo sperato e così Mediaset ha deciso di anticipare la chiusura.

Scopriamo insieme i dati degli altri film e programmi che hanno tenuto compagnia ai telespettatori:

Rai2: Giovanni e Droga 632.000 spettatori pari al 3.1% di share.

Italia 1: Chicago Med 898.000 spettatori, 5.1% di share.

Rai3: “Lui è Peggio di Me” 929.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 912.000 spettatori con il 5.5% di share.

La7: “PiazzaPulita” 1.170.000 spettatori con uno share del 7.1%.

Tv8: “Sahara” 318.000 spettatori con l’1.6% di share.

Nove: “Il Contadino Cerca Moglie” 445.000 spettatori con il 2% share.

Questa sera non perdetevi una nuova puntata di “Tale e quale show” con Carlo Conti su Rai1 e un nuovo appuntamento con Alfonso Signorini con il “Grande fratello vip” su Canale 5. Su Rete 4 andrà in onda un altro episodio di “Quarto Grado”. E voi avete già deciso cosa seguire?