“Ce la fate a stare tranquilli?” Nina Moric e Fabrizio Corona: come una regina con il suo suddito – FOTO

Nina Moric ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme a Fabrizio Corona in cui sembrano una regina e il suo suddito: i dettagli

La showgirl croata naturalizzata italiana Nina Moric ha condiviso da poche ore uno scatto insieme al suo ex marito Fabrizio Corona e pare che tra i due sia tornato finalmente il sereno.

Non ci sarebbe infatti più quel sentimento di astio e livore che li ha accompagnati per anni e anzi, secondo “La Presse”, ora vivrebbero sotto lo stesso tetto. Il motivo sarebbe l’amore verso il figlio in comune, Carlos Maria, che ha 19 anni.

Nina Moric, la foto con Fabrizio Corona: “God save the Queen”

