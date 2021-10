Stefania Orlando ha condiviso una scatto rovente in cui ha scoperto le sue curve mozzafiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Fisico pazzesco, fascino intramontabile, curve da capogiro. Stefania Orlando non smette mai di conquistare i suoi fan con la sua bellezza e la sua personalità vulcanica.

54 anni di Roma, anno dopo anno ha conquistato la notorietà distinguendosi sulla scena dello spettacolo con il suo talento e rivestendo i panni di modella, showgirl, presentatrice, conduttrice e cantante.

Tra format di successo e grandi traguardi, lo scorso anno ha catalizzato l’attenzione con la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, distinguendosi nell’ultima edizione con la sua verve e il suo fisico pazzesco.

Dopo il meritato riposo in estate, è tornata alla carica iniziando con il botto la nuova stagione televisiva. Nel cast di “Tale e quale show 2021”, la biondissima showgirl ha rapito i fan con le sue esibizioni. Una nuova sfida l’aspetta stasera e in queste ore si sta preparando per affrontarla al meglio.

Stefania Orlando osa: quel body rovente fa impazzire i fan

