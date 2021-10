“Cattura anche me” Elodie il selfie che ti cambia il sabato sera: labbra da urlo e che fisico – FOTO

Elodie infiamma il popolo del web e dei social network con un primo piano di assoluta sensualità. Il meglio del suo repertorio mai visto prima.

La cantante e artista del piccolo schermo, Elodie ha fatto impazzire i followers di Instagram con un selfie stupefacente.

L’ex co-conduttrice di Sanremo 2021 aveva sfilato sul palcoscenico dell’Ariston con una mise elegante che ha avuto successo in men che non si dica. “Bella come il sole” recita uno dei commenti sotto il post del profilo Instagram della cantate uscita alla ribalta con diversi brani musicali mozzafiato intonati da una voce profondissima.

Elodie ci ha abituati ormai a condividere le sua quotidianità nel segno di una bellezza che entra nel cuore senza via d’uscita. L’ex seconda classificata al talent show di “Amici” di Maria De Filippi ha impressionato tutti sin dal primo momento.

Oltre al successo sul piccolo schermo anche sui social network ha fatto il “colpo grosso” registrando un pieno di visualizzazioni ad ogni post caricato

L’artista strapazza i cuori dei followers con un selfie bollente: straripante

