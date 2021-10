Serena Autieri annuncio emozionante, la prima volta non lo fa da sola: con lei due grandi amori – VIDEO

L’attrice per il suo ultimo film al cinema è stata accompagnata da due persone speciali, il video dell’annuncio ha emozionato i fan.

L’attrice ha da poco terminato le riprese del suo ultimo film di Enrico Vanzina “Tre sorelle” girato quasi interamente nella zona di San Felice Circeo, sul litorale romano.

Fra i protagonisti della pellicola ci sono, oltre a Serena Autieri, anche Nadia Rinaldi, Giulia Bevilacqua, Rocio Munos Morales, Fabio Troiano, Luca Ward. Una vera rivelazione cinematografica che presto vedremo al cinema e che in moltissimi fan attendono. La Autieri però in questi giorni è impegnata al cinema anche con un altro film, stavolta però è una commedia umoristica che fa bene al cuore. Vediamo nel dettaglio come la bellissima attrice ne ha dato comunicazione sui social.

Serena Autieri al cinema per la prima ci è andata con loro, che tenerezza!

Ieri in tutte le sale italiane è stato proiettato l’ultimo film di Vincenzo Salemme “Con tutto il cuore” dove sono presenti anche Maurizio Casagrande, Cristina Donadio, che conosciamo soprattutto per il personaggio di Scianel di Gomorra – La Serie, e la stessa Autieri nei panni di Clelia.

Si tratta di una commedia romantica dai risvolti inaspettati che ha fatto emozionare molto gli stessi attori coinvolti nel cast, tanto che Serena Autieri ieri in sala, si è recata al cinema con tutta la famiglia al seguito.

Nelle sue Instagram stories vediamo infatti la figlia Giulia Tosca Griselli che annuncia il titolo del film ed il regista, mentre poco dopo l’attrice svela anche da chi è stata accompagnata.

“Al cinema con la mia mamma e con il mio papà. Che felicità!”. Scrive nel breve video muto dove inquadra i volti dei genitori con la mascherina ma visibilmente emozionati per la possibilità di essere in prima fila a gioire con la figlia della sua ultima fatica cinematografica.