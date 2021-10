Gf Vip, ex concorrente delle passate edizioni fa un clamoroso rientro nella casa: il nome e l’annuncio

Maria Teresa Ruta rientra nella casa del GF Vip: l’annuncio a sorpresa di Alfonso Signorini poco prima di dare la pubblicità. Sorpresa per Amedeo Goria?

Maria Teresa Ruta è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione del GF Vip. Entrò a farne parte insieme a sua figlia, Guenda Goria, e se all’inizio furono entrambe molto amate, poi cominciarono a farsi i primi nemici sia dentro che fuori la casa. Il percorso di Guenda finì molto presto, quello di sua madre continuò quasi fino alla fine. Ad oggi Maria Teresa è fuori da quella casa e dentro c’è Amedeo Goria, il suo ex marito e padre di Guenda. Così stasera ha deciso di fare una sorpresa al papà dei suoi figli e presentarsi lì dove per lei un anno fa tutto è cominciato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Felice e orgogliosa”, l’annuncio di Elodie: sarà lei a rappresentare l’Italia

Maria Teresa Ruta rientra nella casa del GF Vip: la sorpresa al suo ex marito

View this post on Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v)

“Qui ho vissuto sei mesi straordinari e la casa mi ha regalato delle emozioni grandissime. Sono venuta per puntualizzare due cose. Chiacchierando, hai detto che forse noi non abbiamo più questo rapporto così stretto perché Roberto è geloso e mi condiziona. Sì, lui è geloso ma non di te. Io sono una donna che non si fa condizionare e se sono 20 anni che ci frequentiamo un motivo c’è e lo avranno capito in molti” ha esordito così Maria Teresa Ruta, quando ha rincontrato il suo ex marito in quel giardino dove un anno fa passava le sue intere giornate. Amedeo, nonostante questo discorso, le ha risposto: “Io ti ho amata e ti amo ancora. Però sono felice di saperti così felice con Roberto“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Grande Fratello Vip, in arrivo una nuova concorrente pronta a stravolgere le dinamiche

Nonostante questo, Maria Teresa e Amedeo si sono salutati con l’affetto di chi ha condiviso molto, di chi si è voluto bene per tantissimi anni e di chi ancora se ne vuole.