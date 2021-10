Vanessa Incontrada icona di simpatia ma anche di sensualità allo stato puro. Lo scatto su Instagram fa impazzire tutti

Che lei fosse un’artista da numeri uno lo sapevamo già ma in questi giorni lo sta dimostrando ancora una volta con la sua ironia, la sua professionalità e la sua bellezza dietro il bancone più famoso d’Italia.

Parliamo di Vanessa Incontrada che alla conduzione di “Striscia la notizia”, insieme ad Alessandro Siani, è un vero portento. Autentica, spontanea, che non ha vergona di ridere e sbagliare prendendosi in giro. Insomma la bella presentatrice spagnola sta dando il meglio di sé e sta dimostrando, per l’ennesima volta, di essere un’artista completa ed una performer a tutti gli effetti.

Il pubblico da sempre le è vicino e, oltre che in tv, il suo supporto lo fa sentire anche su Instagram. Qui Vanessa è molto seguita e conta ben 2,4 milioni di follower.

Vanessa Incontrada, la FOTO che fa sognare: bellezza e sensualità

È passata poco meno di una settima dalla sua ospitata a “Verissimo”, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, e Vanessa Incontrada ha voluto ricordare un momento della puntata vissuta insieme all’amico e collega Alessandro Siani. E così ieri sera la spagnola ha condiviso un frame della loro intervista nelle sue Instagram Stories.

I due sono seduti fianco a fianco e dimostrano una complicità impressionante. Vanessa ha scelto di indossare un tubino nero molto semplice e fine che la fascia e ne impreziosisce le sue forme morbide e sinuose. Seduta sullo sgabello sorride e incrocia le gambe.

Per chi la ama e la segue da sempre lei è l’emblema della perfezione. Una donna di sani valori, un’artista pazzesca e con quella sensualità così speciale, senza malizia e volgarità, che fanno di lei la numero uno in assoluto.

Applausi a non finire per la conduttrice di “Striscia la notizia” e complimenti che si sprecano per lei che in questi giorni ha una luce magica negli occhi. Sarà “colpa” di una nuova gravidanza? La curiosità cresce e tutti vorrebbero sapere.